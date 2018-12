Droom komt uit voor De Graafschap-debutant Etemadi: ‘Dacht dat Jurjus een grap maakte’

Nijland baalt na gelijkspel De Graafschap: ‘Er zat meer in’

9 december DEN HAAG - Stef Nijland keerde zaterdagavond in het uitduel bij ADO Den Haag (0-0) terug in de basis bij De Graafschap. Het gelijkspel was na een slechte serie met vier nederlagen op rij een opsteker voor de Doetinchemse eredivisionist, maar de aanvaller vond dat zijn ploeg twee punten had laten liggen in de degradatiestrijd.