Duitser Schmidt op proef bij De Graafschap, Italiaan naar huis

Schmidt speelde afgelopen seizoen tot november een aantal wedstrijden bij FC Thun, op het tweede niveau in Zwitserland. Na de wedstrijd tegen FC Will, op 4 november 20222, kwam hij niet meer in actie.

Bijvelds vindt het prima dat een aantal spelers stage loopt bij De Graafschap. ,,De laatste jaren ben ik steeds meer open gaan staan voor stages”, zegt Bijvelds. ,,Stagespelers kunnen uit de koker komen van ons brede netwerk of vanuit onze staf. In mijn optiek is dat een prima middel om spelers de kans te geven om zich te bewijzen en tevens in onze keuken te kunnen kijken. Daarnaast gaat onze zoektocht naar versterkingen uiteraard gewoon volop door in een helaas steeds trager wordende markt.”