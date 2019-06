Duizend supporters bij eerste training De Graafschap; Burgzorg ontbreekt

‘Seun of God’: geschenk uit de hemel of probleem­kind voor De Graafschap?

22 juni DOETINCHEM - Ralf Seuntjens (30) is een atypische voetbalprof. De nieuwe spits van De Graafschap heeft een hekel aan luxe, is wars van sterallures én zegt wat hij vindt. De ‘Seun of God’ gaat met de Doetinchemse eerstedivisionist voor niets minder dan promotie.