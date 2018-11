E-sporter De Graafschap is nummer twee van de wereld

De Graafschap-trai­ner De Jong: ‘Moesten wel verdedi­gend spelen’

4 november ALKMAAR - De Graafschap-trainer Henk de Jong had na de nederlaag bij AZ (1-0) geen spijt van zijn ultradefensieve strijdplan. ,,Het was tegen mijn natuur in, maar we konden niet anders’', vond de coach van de Doetinchemse eredivisionist.