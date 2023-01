Eerste basisplaats Lion Kaak bij De Graafschap

Lion Kaak (31) speelt vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen MVV in Maastricht (aanvang 20.00 uur) voor de eerste keer dit seizoen in de basis bij De Graafschap.

Middenvelder Kaak kwam na zijn terugkeer bij de Superboeren in de eerste achttien duels in de Keuken Kampioen Divisie slechts tot 35 minuten speeltijd. Trainer Adrie Poldervaart gunt hem tegen MVV, de nummer 3 op de ranglijst, voor de eerste keer dit seizoen een plek in de basis.

In de laatste oefenwedstrijd tegen het Duitse SC Verl (5-1) stond Kaak ook al in de basisopstelling. In de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop (0-3 tegen Willem II) stond Hamza Bouihrouchane nog in de basis. Verder krijgen tegen MVV dezelfde spelers als tegen Willem II het vertrouwen van Poldervaart.

Voor De Graafschap wordt het duel in Maastricht meteen belangrijk. De nummer dertien uit Doetinchem heeft na het mislukte tweeluik tegen FC Eindhoven (1-2) en Willem II nog steeds maar 3 punten achterstand op een play-off plek, maar ook maar drie punten meer dan nummer 17 Helmond Sport.

,,MVV is bezig aan een sterk seizoen”, zegt trainer Poldervaart. ,,Ze staan derde in het klassement qua kansen die ze creëren, maar ook twintigste en laatste qua kansen die ze weggeven. Ze hebben dus ook een keeper die heel veel tegenhoudt. ,,Ze hebben een ploeg waar heel veel beweging in zit en het is ook zo dat het kunstgras in hun voordeel is.”

Bij De Graafschap ontbreken Joel Valencia (knieblessure) en Jan Lammers (hoofdblessure).

Opstelling De Graafschap: Jurjus; Schouten, Fortes, Hillen, Büttner; Brittijn, Kaak, Kaandorp; Neghli, Benschop, Önal.

