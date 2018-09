Eigen goal debutant Vet leidt afgang De Graafschap bij Heracles Almelo in

Ongelukkig debuut

Vet beleefde een ongelukkig debuut. De Graafschap begon nog aardig en deelde in de openingsfase enkele speldenprikjes uit, maar kwam nog binnen het half uur op achterstand. Nadat de Superboeren al een aantal keer was gewaarschuwd (zo haalde Bart Straalman een bal voor de lijn weg), leidde een ongelukkig moment de 1-0 in. Een voorzet van Heracles-linksback Bart van Hintum verdween via het been van Vet in eigen doel.