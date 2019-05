Einde seizoen voor Van de Pavert door ziekte van Pfeiffer

Remise voor Jong De Graafschap bij Cambuur

29 april LEEUWARDEN - Jong De Graafschap heeft maandagavond de uitwedstrijd tegen Jong Cambuur in poule B voor beloftenteams met 2-2 gelijkgespeeld. ,,Het was een wedstrijd waarin we voor de pauze heer en meester waren en goed de vrije man konden vinden”, zo gaf trainer Jan Vreman van het beloftenteam van De Graafschap aan. ,,We kwamen voor rust ook goed op 0-1 en 0-2 door treffers van Andreas Dusink.”