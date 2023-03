Eindelijk weer punt voor De Graafschap O21

Ralf Seuntjens: ‘Fantas­tisch als mijn zoontje zijn vader nog een keer een serieuze wedstrijd ziet voetballen’

Ralf Seuntjens (33) is weer voetballer. Want zo voelt het, ook al gaat het maar om twee trainingen per week bij Sparta. De van lymfeklierkanker herstelde voetballer, voormalig speler van De Graafschap, heeft nog een lange weg te gaan. Maar hij hoopt voor zijn zoontje nog op z’n minst één serieuze wedstrijd te spelen en durft weer te dromen van zijn Japanse avontuur.