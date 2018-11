El Jebli gaat voorop in de strijd bij De Graafschap: ‘Keihard blijven werken’

De Graafschap-trai­ner De Jong: ‘PSV kreeg geen druk op ons’

10 november DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong hield zaterdagavond ondanks de 1-4 nederlaag een goed gevoel over aan het thuisduel met PSV. ,,De nederlaag is terecht, maar in het eerste uur hebben we goed voetbal laten zien’', zei de Friese coach.