El Jebli maakt eerste doelpunt voor Al-Faisaly

UPDATE De Graafschap ontsnapt aan puntenver­lies tegen tiental Jong Ajax

13 september DOETINCHEM - De Graafschap is vrijdagavond ontsnapt aan zijn eerste puntenverlies in eigen huis. De Doetinchemse club, koploper van de eerste divisie, boog tegen Jong Ajax na een dramatische eerste helft een 0-2 achterstand om in een 3-2 zege. Kantelpunt was de rode kaart van Ajacied Quinten Timber.