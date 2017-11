El Jebli na zege op Jong Ajax: Had wel 1-8 kunnen zijn

,,We hebben Jong Ajax aan flarden gespeeld, het had wel 1-8 kunnen zijn’’, benadrukte El Jebli (24) het klasseverschil. ,,Voor mij persoonlijk was het heerlijk te scoren. Tegen Go Ahead Eagles was ik er laatst al dichtbij, maar zat het niet mee. Ik had al wel drie assists achter mijn naam staan, maar je wilt ook doelpunten maken.’’

Rondo

,,Toen stonden we in het midden van een Amsterdamse rondo’’, zei de middenvelder met een glimlach. ,,Nu waren de rollen omgedraaid. Zij hadden vorig jaar een sterker middenveld met spelers die nu in het eerste voetballen, maar het grootste verschil zat hem in onze speelwijze. Een jaar geleden zaten we in een dip, bungelden we onderin. Nu zitten we in een flow en gaven we vol gas.’’