El Jebli ontpopt zich tot vrijetrappenspecialist bij De Graafschap: ‘Ik voelde dat ik ging scoren’

DOETINCHEM - Youssef El Jebli verkeert met drie doelpunten en een assist in de eerste drie duels van 2019 in bloedvorm bij De Graafschap. De aanvallende middenvelder ontpopt zich tot vrijetrappenspecialist.

El Jebli nam de Doetinchemse eredivisionist vrijdagavond op sleeptouw in het degradatieduel met NAC Breda (3-0 zege). De 26-jarige Utrechter stond met een assist achter het standbeen aan de basis van de openingstreffer van Delano Burgzorg. Hij zorgde vlak na rust uit een directe vrije trap zelf voor de 2-0. Het doelpunt was van grote schoonheid en had veel weg van zijn rake vrije trap van twee weken geleden tegen Fortuna Sittard (5-1). Met een krul stuurde hij de bal van zo’n twintig meter over de muur heen de linkerbovenhoek in.

,,Of deze nog mooier was dan mijn vrije trap tegen Fortuna? Dat mogen mensen zelf beoordelen’’, zei El Jebli lachend. ,,De bal zat er in ieder geval lekker in en het was een belangrijke goal.’’

Lijstje

De middenvelder voelde op voorhand al dat de vrije trap binnen zou vallen. ,,Tutu (Jordy Tutuarima, red.) wilde hem ook graag nemen, maar ik zei dat ik ging scoren. Of ik een specialist ben? Het begint er wel op te lijken, al heb ik er in het profvoetbal pas twee gemaakt. Voorheen namen Mark Diemers en Stef Nijland de vrije trappen meestal bij ons, maar nu sta ik wel ergens bovenaan het lijstje’’, zei El Jebli.