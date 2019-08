El Jebli op weg naar de uitgang bij De Graafschap

El Jebli schikt zich bij De Graafschap in rol op de flanken

17 augustus MAASTRICHT - Youssef El Jebli was vrijdagavond opnieuw van waarde voor De Graafschap in het uitduel bij MVV. Met een doelpunt en een assist had de smaakmaker een groot aandeel in de 0-3 zege van de Doetinchemse eerstedivisionist.