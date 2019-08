El Jebli op weg naar Saudi-Arabië, Thomassen en Nijland in de basis bij De Graafschap

El Jebli vertrekt zo goed als zeker naar een club in Saudi-Arabië. De Utrechter is naar verluidt al mondeling akkoord met zijn nieuwe werkgever. De Graafschap verwacht dat de transfer na het weekeinde wordt afgerond.

Nijland

Stef Nijland krijgt tegen Volendam zijn eerste basisplaats bij De Graafschap. De aanvallende middenvelder bleef in de eerste twee duels met SC Cambuur (2-0 zege) en MVV (0-3 overwinning) 90 minuten aan de kant. Zijn meespelen gaat ten koste van de meer defensief ingestelde Javier Vet.

,,Het was voor Stef een bittere pil dat hij op de bank belandde", zei trainer Mike Snoei na de afsluitende training. ,,Maar hij is professioneel met de situatie omgegaan. We kunnen zijn creativiteit goed gebruiken. Zeker nu we met El Jebli onze beste speler kwijtraken.”

Thomassen

Snoei ruimt op de rechterflank een plek in voor Jordy Thomassen. Die positie werd tegen MVV nog ingevuld door El Jebli. Thomassen krijgt de voorkeur boven AZ-huurling Jeremy Helmer. ,,Jeremy is de laatste dagen geweldig bezig. Maar hij moet nog even geduld hebben.”

Volendam is de competitie gestart met een gelijkspel tegen Helmond Sport (1-1) en 4-0 zege op Roda JC. ,,We moeten hen bloedserieus nemen", zei Snoei. ,,Volendam speelt verzorgd voetbal. Bij ons mag het voetbal nog wel iets beter. Maar het vertrouwen is groot.”