El Jebli schikt zich bij De Graafschap in rol op de flanken

MAASTRICHT - Youssef El Jebli was vrijdagavond opnieuw van waarde voor De Graafschap in het uitduel bij MVV. Met een doelpunt en een assist had de smaakmaker een groot aandeel in de 0-3 zege van de Doetinchemse eerstedivisionist .

El Jebli startte in Maastricht bij afwezigheid van Daryl van Mieghem (kuitbeenbreuk) noodgedwongen als ‘valse’ rechtsbuiten.



,Dat was even wennen. Maar ik heb vaker op andere posities gevoetbald en heb geprobeerd het zo goed mogelijk in te vullen", zei de aanvallende middenvelder na afloop. ,,De trainer (Mike Snoei, red.) geeft me veel vrijheid, dus ik kan ook veel naar binnen trekken.”

El Jebli, vorige week tegen SC Cambuur (2-0 zege) al verantwoordelijk voor de openingstreffer, zag dat zijn ploeg het moeilijk had in de openingsfase. Maar na de 0-1 van Toine van Huizen gooide hij na 35 minuten hoogstpersoonlijk het duel op slot met een verwoestende uithaal (0-2).



,,Ik wilde de bal eerst voorgeven, maar besloot daarna te schieten. De bal vloog er mooi in. We hebben daarna bijna niets weggegeven, speelden heel volwassen", vond El Jebli. ,,Wij hebben uitgesproken dat we voor de titel gaan. Het spel moet nog beter. Maar het belangrijkst is dat we nu de punten pakken.”

