El Jebli van De Graafschap naar Al-Faisaly

Dat heeft Al-Faisaly via zijn officiële kanalen bekendgemaakt. El Jebli (26) tekent in de woestijn een lucratief contract voor twee jaar.

De Graafschap doet geen uitlatingen over de vergoeding voor de smaakmaker van afgelopen seizoen. Maar de Utrechter had bij de Doetinchemse eerstedivisionist een gelimiteerde transfersom van tussen de 2,5 en 3 ton in zijn contract, die nog doorliep tot de zomer van 2020. Hij legde deze zomer een fors verbeterd contractvoorstel naast zich neer.

El Jebli kwam in 2015 over van de amateurs van FC Lienden en maakte bij De Graafschap zijn debuut in het betaald voetbal. De Utrechter, voorheen speler van Elinkwijk en Hercules, groeide op De Vijverberg uit tot een bepalende speler en publiekslieveling. Afgelopen seizoen was hij in de eredivisie goed voor tien doelpunten en elf assists. In de eerste twee duels van dit seizoen scoorde hij twee keer.