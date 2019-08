El Jebli: van vakkenvuller naar grootverdiener in de woestijn

Het is nog even behelpen voor El Jebli (26), tijdens zijn eerste dagen in het Midden-Oosten. Zijn riante verblijf in een luxe viersterrenhotel staat nagenoeg leeg. De aanvallende middenvelder heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een tweejarig contract bij Al-Faisaly, afgelopen seizoen de nummer zes van de oliestaat. In alle hectiek heeft hij alleen een kleine tas met kleding en toiletspullen meegenomen.