Etemadi staat open voor vertrek bij De Graafschap

Trainingskamp De Graafschap Volg De Graafschap in Navata: Klappertan­den bij Griezmann & co

10 januari De Graafschap verblijft in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft zes dagen (van zondag 6 tot vrijdag 11 januari) in het Spaanse Navata, nabij Girona. De Doetinchemse club, hekkensluiter in de eredivisie, wil deze week een sterke basis leggen voor deel twee van de strijd tegen degradatie. Trainer Henk de Jong neemt 25 spelers mee naar de Spaanse zon. Ajax-huurling Azor Matusiwa is vooralsnog de enige nieuweling in het team. Volg alle ontwikkelingen op en rond het trainingskamp van De Graafschap in ons blog.