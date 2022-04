Ex-Superboer Van Mieghem doet De Graafschap pijn; Superboeren zakken naar negende plaats

Het bezoek aan De Dijk haalde bij Jan Vreman haast automatisch warme herinneringen naar boven. Als hoofdtrainer van De Graafschap beleefde hij in Volendam zijn ‘finest hour’: in 2015 promoveerde de Doetinchemse club onder zijn leiding naar de eredivisie, na een 0-1 zege in de finale van de nacompetitie. De stap naar het hoogste niveau kwam vrij onverwacht, want de Superboeren waren het reguliere seizoen als zesde geëindigd.