Fanatieke supporters blijven De Graafschap steunen: ‘Dan volgend seizoen maar kampioen’

Gabi Hunter (45), al een kwart eeuw fanatiek aanhanger op tribune De Spinnekop, heeft hetzelfde gevoel. ,,Het is precies gegaan zoals ik had verwacht. Natuurlijk had ik een beetje hoop dat we zouden promoveren, maar dit is het gewoon. Het besluit van voetbalbond KNVB had zomaar de andere kant op kunnen vallen. Dat is helaas niet gebeurd en de rechter vindt dat het mag’’, aldus de vrouwelijke superboer.