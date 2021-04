Fans begeleiden spelers De Graafschap in colonne naar stadion voor clash met Go Ahead

De fans begeleidden de spelers met auto’s in colonne naar het stadion. Op de parkeerplaats werden de spelers toegezongen en hingen ze een groot spandoek met de tekst ‘Met wilskracht en mentaliteit op één, knokken we ons er samen doorheen’ De wedstrijden tussen De Graafschap en Go Ahead zijn al jaren beladen.



De Graafschap staat op de tweede plek en kan met winst de rivaal uit Deventer afschudden in de jacht op promotie naar de eredivisie. Het verschil is nu vijf punten. De voorsprong op Almere City en NAC (duel meer) bedraagt nu één punt.