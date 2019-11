Fans Superboeren steunen boeren met spandoek

KNVB-be­ker: Vitesse rekent rimpelloos af met De Graafschap

30 oktober ARNHEM - Een ‘galactisch’ verschil in budget is ook een contrast in kwaliteit. Vitesse heeft in de openingsronde van de KNVB-beker rimpelloos afgerekend met De Graafschap. Voor een echte Gelderse clash is meer nodig dan een bedeesd boerenprotest.