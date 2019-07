Forse straf voor De Graafschap: geldboete en één duel zonder vak 22, 23 en 24

De strafeis is het gevolg van de sfeeracties op De Vijverberg tijdens de play-offs. Met name bij het finaleduel met Sparta (0-2 nederlaag) zorgden supporters van De Graafschap voor een spectaculaire opkomst. Naast een immens spandoek en honderden wapperende vlaggen werden er tientallen Bengaalse fakkels ontstoken.

Maar het afsteken van vuurwerk op de tribunes is in strijd met de regels van de KNVB. De Graafschap heeft de afgelopen jaren al twee keer een forse geldboete ontvangen voor het overtreden van de voorschriften. De club hing bovendien nog een voorwaardelijke straf voor het spelen van een thuiswedstrijd zonder publiek boven het hoofd.

Brigata Tifosi

‘Pure willekeur’

De Doetinchemse club vindt dat de straf ten onrechte wordt opgelegd aan de supporters in vak 23 en 24. ,,Het is pure willekeur", zegt Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap. ,,Die mensen hebben in onze ogen niets te maken met het vuurwerk. Maar omdat er voor die vakken een spandoek hing, dreigen ook zij de dupe te worden. Dat is niet uit te leggen. Wij zijn het principieel niet eens met de straf en gaan daarom in beroep.”