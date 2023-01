Fortes kopt De Graafschap vlak voor tijd naar verdiend punt bij MVV

Na het echec in de laatste twee competitieduels in 2022 (1-2 tegen FC Eindhoven en 0-3 tegen Willem II) was er de nodige onrust. Niet alleen omdat De Graafschap slechts als nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie de winterstop in was gegaan, maar ook vanwege het verdedigende voetbal. Voorzitter Martin Mos zei daar op milde toon iets over, waarna Poldervaart boos reageerde en de clubleiding vervolgens weer ontstemd was over de reactie van de trainer.