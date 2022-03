Geen schokeffect bij De Graafschap na ontslag Robbemond

De zoveelste mokerslag in de laatste weken, maar de Superboeren waren ditmaal onaangedaan. Nog geen minuut na de achterstand scoorde de jonge Brittijn met een strakke schuiver de 1-1. Daarna bleef De Graafschap sterker. Neghli kende een uitstekend debuut in de basis en bood Jesse Schuurman twee grote kansen, maar de middenvelder liet zien dat scoren niet zijn grootste kwaliteit is.



Na rust sloeg MVV weer uit het niets toe. Nu was het aanvaller Mart Remans die in de 56ste minuut met een lob van 60 meter (!) Jurjus verschalkte: 1-2. Met een prachtige volley maakte oud-Graafschapper Sven Blummel in de 74ste minuut de 1-3.



Omdat concurrent NAC Breda ook een beschamende nederlaag leed bij hekkensluiter Helmond Sport, blijft de achtste plaats én deelname aan de play-offs in zicht voor de Superboeren. De komende weken volgen voor De Graafschap de duels van de waarheid tegen de topploegen FC Eindhoven, FC Emmen en FC Volendam.