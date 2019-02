Gehavend De Graafschap gaat hard onderuit bij Feyenoord

Oud-voetballer De Graafschap en NEC neergescho­ten in Amsterdam

7 februari Oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui (43) is gisteravond op straat in Amsterdam neergeschoten. Dat meldt het Parool. Hij zou buiten levensgevaar zijn. Het is overigens niet zeker dat de kogels voor hem of voor een naaste bedoeld waren.