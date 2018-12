Gelderse clash tussen De Graafschap en Vitesse eindigt onbeslist

Doelman Jurjus keert terug in wedstrijd­se­lec­tie van De Graafschap

21 december DOETINCHEM - Hidde Jurjus keert zondag (14.30 uur) in het thuisduel met Vitesse terug in de wedstrijdselectie van De Graafschap. De doelman is hersteld van een lichte rugblessure en neemt plaats op de bank bij de Doetinchemse eredivisionist.