Gevraagd bij De Graafschap na mislukt seizoen: visie en lef

Positie van trainer Mike Snoei is onhoudbaar bij De Graafschap na mislopen promotie

17 mei DOETINCHEM - De missie van Mike Snoei bij De Graafschap is mislukt. De trainer uit Didam mag zich het mislopen van promotie naar de eredivisie persoonlijk aantrekken. Met de 2-3 nederlaag van zaterdagavond tegen Roda JC, in de eerste ronde van de play-offs, is zijn positie bij de Doetinchemse club onhoudbaar geworden.