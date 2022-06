Goed afscheid nemen is niet zo makkelijk

Aan Henk Overgoor kunnen we het helaas niet meer vragen, want ‘Kappertje’ ontviel ons twee jaar geleden. Hij speelde tussen 1965 en 1979 bijna 400 wedstrijden voor de Superboeren. Toen brak hij zijn been op zeven plaatsen en was het over en sluiten. Geen afscheidswedstrijd, niets. Dat is de linksback altijd pijn blijven doen.