Graafschap wenst geen pottenkijkers in zijn verblijf

Op het moment van schrijven heeft De Graafschap net zijn eerste training afgewerkt in Zuid-Spanje. Op een biljartlaken van een grasmat, ergens in de buurt van Estepona, is de jacht op promotie heropend. In de zomermaanden sprinten hier peperdure paarden over de velden en wordt er polo gespeeld. Nu valt er haast geen plooi meer in de mat te ontdekken en rolt de balt soepeltjes over de grassprieten.