Groot feest na promotie De Graafschap: fans bestormen veld, buikschuiver in binnenstad

In café Brothers was de vreugde bij de 2-1 score enorm. Er werd door een van de cafégasten zelfs een buikschuiver gemaakt. ,,Hier gebeurt het’’, weet Richard Giessen. Hij is de bierleverancier van onder meer deze kroeg en had voor de winst alvast extra bier koud staan in de opslag in Terborg. Het zou nog wel eens hard kunnen gaan dit weekend in de Achterhoekse horeca. Hij genoot van de wedstrijd op het grote scherm, maar vooral van het ongepolijste publiek dat zich hier had verzameld.



Het is de stamkroeg van de harde kern van de supportersclub van De Graafschap. Die waren er op dat moment niet. Die zaten natuurlijk in het stadion. De sfeer in Brothers was opperbest en zou vanwege de winst alleen maar toenemen naarmate de avond vorderde. De drie eigenaars (broers) van Brothers waren er helemaal klaar voor.