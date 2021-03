Grote supportersactie bij training De Graafschap: ‘Trots op de betrokkenheid van onze achterban’

Met vuurwerk, gezang en een enorm spandoek staken de supporters de selectie van De Graafschap een hart onder de riem op weg naar het competitieslot.

‘2020: keihard genaaid. Niet gekregen wat we verdienden. Wekenlang door de KNVB gekleineerd... 2021: trots op dat we staan waar we toen stonden. Nog 9 finales op weg naar het ultieme doel’, stond er op het doek.

De Graafschap liep vorig seizoen promotie naar de eredivisie mis, nadat de competitie werd afgebroken vanwege corona. De Doetinchemse club stond toen na 29 wedstrijden op de tweede plaats, met zeven punten voorsprong op FC Volendam.

Na evenzoveel duels staat de ploeg van trainer Mike Snoei nu weer tweede. Almere City volgt echter op slechts twee punten, NAC Breda heeft vijf punten minder. Cambuur is koploper. De eerste twee clubs promoveren rechtstreeks.

Coronaregels

De supporters hielden zich tijdens de actie lang niet allemaal aan de coronaregels. Bij algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp overheerste desondanks een gevoel van trots. ,,Wij wisten dat er supporters naar de training zouden komen om de selectie een hart onder de riem te steken. Dat het er tussen de 200 en 300 zouden zijn, dat hadden we niet verwacht”, zei Ostendorp.

,,Aan de voorkant hebben we hen gevraagd zich zo goed mogelijk aan de coronamaatregelen te houden. Dat is best lastig als je elkaar na zo'n lange tijd weer ziet, dat snap ik. Iedereen mist de club, het samenzijn. Ik ben in ieder geval blij dat ze voldoende afstand tot de spelersgroep hebben gehouden.”

,,Zo'n actie past ook wel bij De Graafschap”, stelde de directeur. ,,Er stonden mensen van verschillende groeperingen op het trainingsveld, van jong tot oud. Deze actie laat wat mij betreft zien hoe betrokken onze achterban bij de club is, ook in deze lastige tijd. Dat maakt me trots.”

De Graafschap speelt volgende week zondag de kraker bij NAC.