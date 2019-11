Haalt De Graafschap weer ongeslagen de kerst?

Slechts één keer in de clubhistorie haalde De Graafschap zonder competitienederlaag de kerst. Onder leiding van Simon Kistemaker bleven de Superboeren in het seizoen 1990-1991 liefst 35 wedstrijden ongeslagen.



De succesreeks leidde tot het – ongeslagen – kampioenschap. Pas ná het titelfeest werd er twee keer verloren.



Onoverwinnelijkheid

Met nog zes wedstrijden in 2019 te gaan, bouwt De Graafschap in de eerste divisie opnieuw aan een indrukwekkende serie. Na veertien speelronden is nog geen enkele ploeg erin geslaagd de Doetinchemse club te verslaan.



De ploeg van trainer Mike Snoei staat, door de zes gelijke spelen, qua verliespunten gelijk met koploper SC Cambuur. ,,Het gevoel van onoverwinnelijkheid groeit met de week”, merkt Peter Hofstede.



De oud-spits uit Oosterbeek, nu technisch manager bij De Graafschap, werd in het kampioensjaar topscorer met 31 doelpunten. ,,Dat succes kwam eigenlijk uit het niets”, vertelt Hofstede (52).