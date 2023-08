Haen en Brittijn zijn fit voor duel met ADO, debuut in basis lonkt voor Hassan

Beiden zijn nu echter weer volledig fit en trainden dinsdag volledig mee, ook in het afsluitende partijspel. Daarin was een basisplek weggelegd voor Blnd Hassan, vorig seizoen nog reserve bij het O21-elftal van de Superboeren. Door de enkelblessure van Tristan van Gilst (overgekomen van PEC Zwolle O21) heeft trainer Jan Vreman niet veel andere smaken. De kans is dus aanwezig dat Hassan, international van Jong Irak, vrijdag zijn officiële debuut in het profvoetbal maakt.