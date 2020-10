Hamdaoui hoopt met De Graafschap op bekerstunt op vertrouwde bodem: ‘Mooie periode gehad bij FC Twente’

DOETINCHEM - Voor De Graafschap-aanvaller Mohamed Hamdaoui betekent de bekerclash van vanavond (18.45 uur) bij FC Twente een terugkeer op bekend terrein. Hij speelde in het seizoen 2018-2019 na de winterstop op huurbasis in de Grolsch Veste en maakte in Enschede het kampioenschap in de eerste divisie mee.

,,Ik heb een mooie periode beleefd bij Twente”, zegt Hamdaoui (27) in aanloop naar de bekerwedstrijd. ,,Het is leuk dat ik een aandeel heb gehad in het succes, hoe bescheiden misschien ook.”

Veel van het kampioensteam uit 2019 is er niet meer over, weet de Amsterdammer. De selectie van Twente is grotendeels gerenoveerd. ,,Met Wout Brama heb ik nog wel gevoetbald. Doelman Joël Drommel zat er ook al, verder is bijna iedereen nieuw. Heel speciaal is de terugkeer dan ook niet, buiten dat het vooral een mooi affiche is.”

Gemengde gevoelens

Hamdaoui hoopt tegen FC Twente, de nummer zes van de eredivisie, weer eens te dartelen. De linksbuiten kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen weken. De Graafschap bouwt in de eerste divisie met dertien punten uit de laatste vijf duels aan een sterke serie. Maar het spel van de Doetinchemse club laat nog voldoende te wensen over.

Volledig scherm Mohamed Hamdaoui deelt in de feestvreugde tijdens zijn huurperiode bij FC Twente. © BSR Agency ,,Vandaar dat ik ook nog niet echt een voldaan gevoel heb”, zegt Hamdaoui, die met twee treffers tegen NEC (2-0) aan de basis stond van de reeks. ,,Uiteindelijk zijn de punten het belangrijkst. Maar het gaat wel erg moeizaam de laatste weken. Het loopt nog niet zoals we zouden willen. Daar praten we veel over.”

Lef

Waar in de ogen van Hamdaoui de oplossing tot betere optredens ligt? ,,Het baltempo moet omhoog en we moeten meer lef tonen. En blijven variëren in balbezit. Het is helemaal niet erg om de bal zo nu en dan achterin rond te spelen of de lange bal te hanteren”, zegt de aanvaller.



,,Je moet de tegenstander soms een beetje uit de tent lokken, zeker als ze compact spelen. Als er maar een idee achter zit. Als wij het geduld kunnen opbrengen en durven te voetballen, weet ik zeker dat wij tegenstanders sneller pijn kunnen doen. We moeten het onszelf veel makkelijker maken. Het zou weleens lekker zijn om na 60 minuten de buit binnen te hebben.”

Afstemming

Quote Maar ik ben ook afhanke­lijk van wat er om mij heen gebeurt Mohamed Hamdaoui, aanvaller De Graafschap Hamdaoui is ook zelfkritisch. De flegmatieke buitenspeler, tot nu toe goed voor drie doelpunten en drie assists, wil zich meer laten gelden. Constanter worden. ,,Maar ik ben ook afhankelijk van wat er om mij heen gebeurt. Van de aanvoer. Spelen wij veel de lange bal, dan is het moeilijker in mijn spel te komen. De afstemming moet nog beter. Maar ik probeer wel, ook als het minder loopt, geconcentreerd te blijven en mijn taken uit te voeren. Belangrijk te zijn voor het team.”

Hamdaoui verwacht in het bekerduel met Twente, in tegenstelling tot de vorige competitiewedstrijden, meer mogelijkheden om aan het voetballen te komen. ,,Ik ga ervan uit dat ze gaan aanvallen. Dan ontstaat er meer ruimte, dat ligt ons wel. Aan ons de taak daarvan te profiteren. Wij willen graag voor een stunt zorgen.”