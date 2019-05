Heb je net als Graafschap-trainer De Jong te maken met tegenstrijdige belangen? ‘Doe het gewoon niet’

De Graafschap houdt Benschop op de bank op ‘keiharde kunstgras­mat’ van SC Cambuur

12:18 DOETINCHEM - Charlison Benschop begint zondag (20.00 uur) op de bank bij De Graafschap in het heenduel in de halve finale van de play-offs bij SC Cambuur. De spits van de Doetinchemse eredivisionist wordt uit voorzorg aan de kant gehouden op het kunstgrasveld in Leeuwarden.