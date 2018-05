Helpt mysterieuze Joker-fan De Graafschap de eredivisie in?

Gisteravond werd de man in het paarse pak en met een wit geschminckt gezicht opnieuw gezien, in de uitwedstrijd van De Graafschap tegen Almere City FC (1-1). De fan stond op de boarding van het uitvak, ondersteund door mede-supporters.



Het was zeker de vierde keer dat het figuur uit de Batman-films opdook rond een wedstrijd van de Doetinchemse voetbalclub. Het begon op 9 mei, toen er een filmpje met de titel 'It's showtime' werd gepubliceerd op de site van supportersgroep BT03. Te zien is een auto die de parkeerplaats van het stadion opdraait, in het einde van het filmpje wordt ingezoomd op het gezicht van de hoofdpersoon. Het blijkt The Joker, met een De Graafschap-sjaal om zijn nek, die een fakkel ontsteekt op het veld in De Vijverberg.