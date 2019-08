Henk de Jong blij met ovationeel applaus

De Jong, die van 1 januari 2017 tot 1 juni van dit jaar trainer was van De Graafschap, werd halverwege de tweede helft luidkeels toegezongen door de 9700 toeschouwers. ,,Dat deed me veel, ik vond het prachtig", zei De Jong. ,,Ik had hier graag gewonnen, maar De Graafschap was na rust beter en heeft verdiend de punten gepakt. Ik moet wel zeggen dat ik de strafschop (1-0 El Jebli in de 45ste minuut) volledig onterecht vond.”