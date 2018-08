Henk de Jong draagt zege op aan verongelukte supporter uit Zutphen

De verrassende 2-0 overwinning op Feyenoord kwam enkele dagen nadat de 28-jarige Eskes bij een auto-ongeluk in El Salvador om het leven kwam . Hij zat met zijn vriendin in een taxi op weg naar het vliegveld toen ze aangereden werden.

Hoedjes

,,Ik kon die hoedjes niet meer vinden, dus ik wilde hem vragen waar ik ze kan krijgen. En wat gebeurt er... Tijdens zijn vakantie is Gerben overleden. In het laatste uur, door een ongeluk met een dronken bestuurder. Anders was hij hier geweest. Ik zag op zijn twitteraccount staan dat hij zijn kaartje voor NAC Breda-uit al binnen had... Deze overwinning is voor hem."