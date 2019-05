Henk de Jong lacht, groet, zwaait en siddert in Friesland

Hij is de spelersbus van De Graafschap maar net uit, of hij wordt al omhelsd. En juist klaar met die begroeting hangt er weer een supporter aan zijn arm. Van Cambuur welteverstaan. Henk de Jong is een held in twee kampen.



De coach zelf lacht. Hij groet. Hij zwaait. Hij knikt. ,,Maar laat er geen misverstand over bestaan”, zegt hij. ,,Ik ben tot 1 juli in dienst bij De Graafschap. Ik ben hier voor De Graafschap.”



Er is de voorbije week veel gesproken over zijn rol. Deze zomer verruilt hij De Superboeren voor Cambuur. Laat ze nu net in de nacompetitie tegenover elkaar staan. Het is een wrange speling van het lot.