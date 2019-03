Henk de Jong neemt afscheid bij De Graafschap

El Jebli scoort nu ook op slechte dagen bij De Graafschap

9 maart DOETINCHEM - Youssef El Jebli is de man in vorm bij De Graafschap. De clubtopscorer geldt als een baken van hoop in de degradatiestrijd. De Utrechter wil de Doetinchemse eredivisionist zaterdagavond (20.45 uur) ook aan de hand nemen in het uitduel bij Willem II.