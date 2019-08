Henk de Jong: ‘Niet bedanken fans De Graafschap groot misverstand’

Toeval bestaat niet, zegt Henk de Jong (54). ,,Vorig jaar op 9 augustus kwam Gerben Eskes uit Zutphen, een trouwe supporter van De Graafschap, in El Salvador bij een auto-ongeluk om het leven. Hij was met zijn vriendin op weg naar het vliegveld, want hij wilde op 12 augustus bij de thuiswedstrijd tegen Feyenoord zijn. Ik heb de 2-0 overwinning toen aan hem opgedragen. Dat was een heel heftige periode. Ik heb altijd contact gehouden met zijn ouders. Die sprak ik onlangs nog. Ze zeiden: ‘Gerben heeft dat geregeld, De Graafschap-Cambuur op 9 augustus, precies een jaar later.’ Ik denk ook dat het er maar één heeft kunnen doen en dat Gerben boven hard moet lachen.’'