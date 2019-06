Henk de Jong was een topverkoper

Een paar dagen geleden vertrok hij niet - zoals gehoopt - door de voordeur, maar door een zijdeurtje na de degradatie. Op weg naar zijn vakantie-adres in Italië om de mislukte missie te verwerken.



We zullen ons Henk de Jong herinneren als een van de beste ambassadeurs die De Graafschap ooit heeft gehad. De Fries zette de club vooral publicitair weer op de kaart, omdat hij een enorm goede verkoper is.



Op de markt zou je nog verrotte vis van Henk kopen en die met smaak opeten. Of eieren die een maand over de datum zijn.