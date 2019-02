Het is veilig bij De Graafschap, maar bestrijden vuurwerk heeft prioriteit

Sindsdien is er niets meer gebeurd, want dit jaar zijn er nog geen vuurwerkincidenten geweest. Dit nadat de afgelopen vier jaar wel elf keer illegaal vuurwerk is afgestoken, zo blijkt uit incidentcijfers over de afgelopen vier seizoenen (het lopende seizoen niet meegerekend). De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme.