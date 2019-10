Het Wonder van Bremen met Vitesse zorgt nog altijd voor kippenvel bij De Graafschap-trainer Snoei

videoDOETINCHEM - De bekerclash met Vitesse brengt Mike Snoei als coach terug in GelreDome. De trainer van De Graafschap koestert zijn verleden in Arnhem. Over Theo Bos, het Wonder van Bremen en zijn pijnlijke ontslag.