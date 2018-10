Hoofdscout Lötters meldt zich ziek bij De Graafschap

De Graafschap lijdt onnodige nederlaag bij Fortuna Sittard

21 oktober SITTARD - De Graafschap is zondag tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen bij concurrent Fortuna Sittard. De Doetinchemse eredivisionist had lang uitzicht op een resultaat, maar een blunder van doelman Hidde Jurjus leidde in de slotfase de zesde competitienederlaag in: 3-1.