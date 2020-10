‘Houdini Seuntjens’ liet De Graafschap al vele malen ontsnappen

,,We zijn net Duitsers", sprak Snoei vrijdagavond, nadat de Superboeren op miraculeuze wijze aan puntenverlies waren ontsnapt tegen Jong PSV. In de vierde minuut van de blessuretijd schoot Seuntjens de winnende goal (2-1) binnen. Het was niet voor het eerst.

Dat De Graafschap zelden voetbalt zoals het een topper in de eerste divisie betaamt, dat is duidelijk. Het spel is veel vaker lelijk dan mooi, maar de selectie heeft al een jaar iets onoverwinnelijks. Het was vrijdag de negende keer in dertien maanden dat op de valreep een cruciale treffer gescoord werd in de eerste divisie.