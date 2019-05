Hyballa valt af voor trainerspositie De Graafschap

DOETINCHEM - Peter Hyballa wordt niet de nieuwe hoofdtrainer van De Graafschap. De 43-jarige Duitser is financieel onhaalbaar voor de Doetinchemse eredivisionist.

Hyballa gold bij De Graafschap als de topkandidaat om Henk de Jong op te volgen. Maar de Doetinchemse club is niet in staat een afkoopsom te betalen voor de voormalig trainer van NEC. Hyballa heeft bij zijn huidige club FC DAC 1904 in Slowakije een doorlopend contract tot medio 2020.

,,Wij hebben gepolst wat de mogelijkheden zijn om hem aan te stellen", zegt Peter Hofstede, technisch manager van De Graafschap. ,,Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat Hyballa voor ons niet haalbaar is. Een afkoopsom is voor ons geen optie.”

Het afvallen van Hyballa is een domper voor de Doetinchemse club, erkent Hofstede. ,,Ik denk dat hij goed bij De Graafschap had gepast. Maar als het geen optie is, dan houdt het op. Onze zoektocht gaat nu verder.”

Hofstede verwacht op korte termijn geen uitsluitsel over het hoofdtrainerschap. ,,Wij gaan bekijken welke kandidaten wel haalbaar zijn. Dat hangt mede af van het niveau waarop wij volgend seizoen spelen.”