In de eDivisie draait De Graafschap mee in de top: finale tegen PEC Zwolle

Tony Kok was dit weekend verrassend te sterk voor Dani Hagebeuk van Ajax, de winnaar van de eDivisie vorig seizoen. De twee eSporters bleken in alle duels aan elkaar gewaagd. De eerste twee ontmoetingen eindigden in 1-1 en 0-0, waardoor er een beslissende wedstrijd aan te pas moest te komen. Landskampioen Dani Hagebeuk ging na een golden goal onderuit tegen de eSporter van PEC Zwolle.

Dani Visser van De Graafschap was over twee wedstrijden te sterk voor Jimmy Donkers, eSporter van Feyenoord. De Graafschap wist in de slotfase van de eerste ontmoeting het eerste en enige doelpunt te maken en gaf deze voorsprong in de tweede wedstrijd niet meer weg. Eerder was Dani Visser in de kwartfinale te sterk voor wereldkampioen Stefano Pinna van PSV.