Invallers Hamdaoui en Slattery goud waard voor De Graafschap; Superboeren op koers voor periodetitel

De Graafschap kan in theorie volgende week vrijdag in het uitduel bij FC Dordrecht al periodekampioen worden. Maar de ploeg van trainer Mike Snoei heeft dan wel medewerking nodig van de concurrentie. Een week later spelen de Doetinchemmers thuis tegen Jong AZ de laatste wedstrijd van de derde periode.

De Graafschap verstevigde met de zege op Roda JC bovendien zijn directe promotieplek. De Doetinchemse club profiteerde van het gelijkspel van FC Volendam (1-1 tegen Telstar) en heeft nu twee punten voorsprong op de Noord-Hollanders. De achterstand op koploper SC Cambuur (0-1 zege op Almere City FC) bleef vier punten.

Nijland

Stef Nijland keerde bij De Graafschap terug in de basis. Hij verving op het middenveld de geschorste Gregor Breinburg. Ook Ted van de Pavert verscheen weer aan de aftrap. De verdediger, terug van een schorsing, nam in het hart van de defensie de plek van Victor van den Bogert weer in.

De Doetinchemse club schotelde het publiek een matige eerste helft voor. De ploeg van Snoei had wel een overwicht, maar bracht Roda nauwelijks aan het wankelen. Het baltempo lag te laag en het ontbrak aan de overtuiging de Limburgse club pijn te willen doen.

De Graafschap was wel meerdere keren dicht bij de 1-0. Na 3 minuten gleed Roda-verdediger Richard Jensen de bal bijna in eigen doel. Na 20 minuten was scheidsrechter Martin Peréz de gebeten hond. Bij een snelle uitbraak werd Daryl van Mieghem buiten het strafschopgebied getorpeteerd door Roda-doelman Radomir Novakovic. Maar tot grote woede bij het Doetinchemse kamp kwam Novakovic weg met een gele kaart.

Slattery

Na een geblokte inzet van Stef Nijland en mislukte poging van Sven Blummel was de grootste kans op slag van rust voor Javier Vet. De middenvelder schoot wild over, nadat de bal bij een hoekschop voor zijn voeten belandde. Na de pauze golfde het spel meer op en neer. Nadat Nijland een enorme kans om zeep had geholpen, moest doelman Hidde Jurjus in actie komen bij gevaarlijke pogingen van Iké Ugbo en Jordy Croux.

Hamdaoui, in de ploeg gekomen voor de zwakke Blummel, brak na 65 minuten de ban. De frêle vleugelspits vond met een verdekt schot de korte hoek: 1-0.

Slattery, een andere invaller, had het duel meteen daarna moeten beslissen. De Engelsman, koud in het veld, mikte de bal voor open doel naast. Roda JC mocht daarmee blijven geloven in een resultaat.

Slattery zorgde na 85 minuten alsnog voor de 2-0. Hij schoot raak na goed voorwerk van invaller Giannis Mystakidis en Ralf Seuntjens.

De Graafschap-Roda JC 2-0 (0-0). 65. 1-0 Hamdaoui, 85. 2-0 Slattery.

Toeschouwers: 9.711.

Scheidsrechter: Pérez.

Gele kaarten: Van den Boomen (De Graafschap), Novakovic, Croux, Alberg, Durwael, Werker (Roda JC).

De Graafschap: Jurjus; Owusu, Van Heertum, Van de Pavert, Baas; Vet, Van den Boomen, Nijland (72. Slattery); Van Mieghem (83. Mystakidis), Seuntjens, Blummel (59. Hamdaoui).